Синнер победил Алькараса и стал новым чемпионом Уимблдона. Он догнал Медведева по титулам

Счёт личных встреч в матчах на уровне ATP был 8−4 в пользу Алькараса (9−4, если добавить победу Карлоса на одном из челленджеров в 2019 году), в том числе 1−0 на траве в пользу Синнера. Карлос одержал три волевые победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). Янник же в предыдущий раз выигрывал у него в Пекине-2024 — тогда они встретились в полуфинале (7:6, 6:1). В этом сезоне они успели встретиться в финале «Мастерса» в Риме, где Алькарас победил со счётом 7:6, 6:1, отыграв двойной сетбол на своей подаче в концовке первой партии, и в приснопамятном финале «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2), уйдя с тройного матчбола на своей подаче и подачи итальянца на матч в четвёртом сете. Что касается победы Синнера на траве, то она была в ⅛ финала Уимблдона-2022 — 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.