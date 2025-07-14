Тренер Синнера: «Янник смотрит матчи Алькараса чаще, чем кого-либо еще»

"Янник [Синнер] смотрит матчи Карлоса [Алькараса] чаще, чем кого-либо еще. Он впечатлен улучшениями в игре Алькараса. Он заставляет нас, тренеров, работать так, чтобы и его собственная игра тоже прогрессировала.