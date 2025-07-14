Ник Кириос: «Честно, сейчас мужской теннис кажется менее живым. Конкуренции и азарта больше у женщин»

Мы видим настоящую чемпионку, уверенно доминирующую на корте. Что это [разгром в финале «Уимблдона»] даст ей с точки зрения уверенности в ближайший год? Возможно, она получит ту уверенность, которая позволит вырваться вперед среди лидеров женского тенниса. Сейчас я считаю Игу главной фавориткой US Open".