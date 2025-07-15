Павлюченкова — о любимом блюде Швёнтек: вообще без шансов. Могу пасту с курицей съесть

«Во-первых, это прям холодная паста, так что вообще без шансов. Нет. И ещё плюс фрукты. Я вообще не люблю, когда мешают фрукты и ягоды с едой. Понимаю, что там всё это эстетически, но нет. Я могу просто пасту с оливковым маслом или с курицей съесть. Без всяких излишеств», — сказала Павлюченкова в эфире «Больше!».