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Павлюченкова — о любимом блюде Швёнтек: вообще без шансов. Могу пасту с курицей съесть

30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о любимом блюде чемпионки Уимблдона-2025 Иги Швёнтек.

Источник: Чемпионат.com

30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о любимом блюде чемпионки Уимблдона-2025 Иги Швёнтек. Ранее представительница Польши призналась, что предпочитает пасту с клубникой.

«Во-первых, это прям холодная паста, так что вообще без шансов. Нет. И ещё плюс фрукты. Я вообще не люблю, когда мешают фрукты и ягоды с едой. Понимаю, что там всё это эстетически, но нет. Я могу просто пасту с оливковым маслом или с курицей съесть. Без всяких излишеств», — сказала Павлюченкова в эфире «Больше!».

В финале Уимблдона-2025 Ига Швёнтек одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0. Отметим, что встреча длилась 57 минут.