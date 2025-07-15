Шарапова о награждении финалистов «Большого шлема»: «Это одно из самых сложных испытаний — чемпион получает трофей и чек. А тебе остаются только слезы»

"Слишком мало кто об этом говорит. Это одно из самых сложных испытаний для спортсмена, для теннисиста — потому что мало в каких видах спорта проигравший остается, пока чемпион получает трофей и чек. А тебе остаются только слезы. Это не очень приятно.
Мне кажется, что в такие моменты ты лучше узнаешь человека — в моменты уязвимости проявляется твой характер. И я думаю, что моменты после поражений потом помогают тебе победить".
Шарапова поплакала под острые крылья — и рассказала о криках и идеальном бэкхенде.