Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарапова о награждении финалистов «Большого шлема»: «Это одно из самых сложных испытаний — чемпион получает трофей и чек. А тебе остаются только слезы»

Экс-первая ракетка мира посетила шоу Hot Ones, где рассказала, каково оставаться на корте после поражения в финале «Большого шлема».

Источник: Спортс"

"Слишком мало кто об этом говорит. Это одно из самых сложных испытаний для спортсмена, для теннисиста — потому что мало в каких видах спорта проигравший остается, пока чемпион получает трофей и чек. А тебе остаются только слезы. Это не очень приятно.

Мне кажется, что в такие моменты ты лучше узнаешь человека — в моменты уязвимости проявляется твой характер. И я думаю, что моменты после поражений потом помогают тебе победить".

Шарапова поплакала под острые крылья — и рассказала о криках и идеальном бэкхенде.