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«В элитной компании». WTA — о повторении Миррой Андреевой достижения Марии Шараповой

Пресс-служба WTA отреагировала на то, что 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в топ-5 рейтинга WTA с 2004 года.

Источник: Чемпионат.com

Пресс-служба WTA отреагировала на то, что 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в топ-5 рейтинга WTA с 2004 года. Тогда её соотечественница Мария Шарапова стала четвёртой ракеткой мира после победы на Итоговом турнире WTA в конце года.

«В элитной компании», — заявила пресс-служба WTA, отреагировав на достижение Андреевой.

Напомним, на Уимблдоне-2025 Мирра Андреева дошла до четвертьфинала. Она уступила швейцарке Белинде Бенчич на двух тай-брейках — 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). В нынешнем сезоне Андреева выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

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