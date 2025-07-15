«В элитной компании». WTA — о повторении Миррой Андреевой достижения Марии Шараповой

Пресс-служба WTA отреагировала на то, что 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в топ-5 рейтинга WTA с 2004 года. Тогда её соотечественница Мария Шарапова стала четвёртой ракеткой мира после победы на Итоговом турнире WTA в конце года.