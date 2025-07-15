Мария Шарапова назвала самый запоминающийся момент своей теннисной карьеры

«Это такой сложный вопрос. Я бы сказала, что первый финал турнира “Большого шлема” — самый запоминающийся. В моей карьере он случился в очень юном возрасте. Мне было 17 лет, и это было в Лондоне, на Уимблдоне. Весь мир смотрел. Я играла с Сереной Уильямс, и казалось, что я должна была просто радоваться этому факту, но я была очень бесстрашной.