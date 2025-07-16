Финалистка Уимблдона-2014 завершит карьеру на турнире в Монреале

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Канадская теннисистка Эжени Бушар объявила в соцсети X, что завершит карьеру на турнире категории WTA 1000 в канадском Монреале.
Турнир в Монреале пройдет с 27 июля по 7 августа.
«Ты поймешь, когда время настанет. Для меня оно настало. Все закончится там, где все началось — в Монреале», — написала Бушар на своей странице.
В 2025 году Бушар провела только один матч в одиночном разряде на турнире категории WTA 125 в Ньюпорте (США) в июле, проиграв в первом круге американке Анне Роджерс со счетом 5:7, 2:6.
Бушар 31 год. На ее счету один титул WTA, ее высший результат в мировом рейтинге — пятое место. В 2014 году Бушар дошла до полуфиналов Открытого чемпионата Австралии, «Ролан Гаррос» и стала финалисткой Уимблдона.