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Финалистка Уимблдона-2014 завершит карьеру на турнире в Монреале

Финалистка Уимблдона-2014 Бушар завершит карьеру на турнире WTA 1000 в Монреале.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Канадская теннисистка Эжени Бушар объявила в соцсети X, что завершит карьеру на турнире категории WTA 1000 в канадском Монреале.

Турнир в Монреале пройдет с 27 июля по 7 августа.

«Ты поймешь, когда время настанет. Для меня оно настало. Все закончится там, где все началось — в Монреале», — написала Бушар на своей странице.

В 2025 году Бушар провела только один матч в одиночном разряде на турнире категории WTA 125 в Ньюпорте (США) в июле, проиграв в первом круге американке Анне Роджерс со счетом 5:7, 2:6.

Бушар 31 год. На ее счету один титул WTA, ее высший результат в мировом рейтинге — пятое место. В 2014 году Бушар дошла до полуфиналов Открытого чемпионата Австралии, «Ролан Гаррос» и стала финалисткой Уимблдона.