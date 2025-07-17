«Останусь, какая бы ни была ситуация». В. Кудерметова отказалась менять спортгражданство

Вероника Кудерметова стала первой с 2020 года россиянкой, победившей на турнире «Большого шлема». Последней побеждавшей на мэйджоре была Вера Звонарёва в 2020 году. Тогда на US Open она стала чемпионкой в парном разряде с немкой Лаурой Зигемунд. Для Вероники титул на Уимблдоне-2025 в паре стал дебютным на турнирах «Большого шлема», девятым трофеем в карьере и первым — в сезоне.