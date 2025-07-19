«Были хорошие шансы, но это часть спорта». Рублёв — о поражении в полуфинале в Лос-Кабосе

— Да, тяжёлый матч. У меня были хорошие шансы, но это часть спорта. У меня были возможности, но я их не использовал, а потом в решающий момент при счете 4:0, когда я вёл, допустил четыре ошибки подряд совершенно неожиданно, и на этом всё закончилось, — сказал Рублёв на пресс-конференции.