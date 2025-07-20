Маскерано о популярности Месси: «Лео, Майкл Джордан, Рафаэль Надаль — все они вышли за рамки спорта. Здорово, что мы можем видеть это»

На трибунах присутствовало много болельщиков клуба из Флориды.
«Меня не удивляет безумная популярность Месси, ведь я провел с ним 8 лет в “Барселоне” и 15 — в сборной Аргентины. Люди сходят с ума, особенно если он приезжает куда-то впервые. Я видел это в аэропортах, отелях, повсюду.
Не думаю, что это только из-за футбольного таланта, здесь и восхищение им как спортсменом, и нечто большее, чем футбол.
Лео Месси, Майкл Джордан, Рафаэль Надаль — все они вышли за рамки спорта. Здорово, что мы можем видеть это«, — сказал главный тренер “Интер Майами” Хавьер Маскерано.
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