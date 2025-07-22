Рублев вместе с чешской теннисисткой заявился в микст на US Open

Турнир смешанных пар состоится в рамках недели болельщиков перед играми основной сетки US Open, которая стартует 24 августа. В соревновании, запланированном на 19—20 августа , примут участие 16 пар, победитель получит 1 миллион долларов. Все матчи, кроме финала, пройдут в формате двухсетовых встреч до четырех победных геймов в сете. В финале — до шести побед в сете.