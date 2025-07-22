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Рублев вместе с чешской теннисисткой заявился в микст на US Open

Российский теннисист Рублев в паре с чешкой Муховой заявился в микст на US Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев и чешка Каролина Мухова в паре заявились на соревнования Открытого чемпионата США в смешанном разряде, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х.

Также в заявочном листе присутствуют вторая ракетка России Даниил Медведев в дуэте с лучшей российской теннисисткой в женском одиночном разряде Миррой Андреевой, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в паре с болгарином Григором Димитровым и итальянец Янник Синнер, лидирующий в мужском рейтинге, в команде с американкой Эммой Наварро.

Всего в микст заявилось 25 пар. Восемь попадут в основную сетку согласно рейтингу, еще восьми будут выданы специальные приглашения — wild card.

Турнир смешанных пар состоится в рамках недели болельщиков перед играми основной сетки US Open, которая стартует 24 августа. В соревновании, запланированном на 19—20 августа, примут участие 16 пар, победитель получит 1 миллион долларов. Все матчи, кроме финала, пройдут в формате двухсетовых встреч до четырех победных геймов в сете. В финале — до шести побед в сете.

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