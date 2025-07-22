«Хотите уничтожить мужчину? Посмейтесь над ним». Упаднический пост от звездного теннисиста

Бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас дал новый повод для переживаний о своем психическом здоровье, опубликовав тревожный пост в соцсетях. «Хотите уничтожить мужчину? Смейтесь над его целью и ставьте под вопрос его миссию», — написал 26-летний грек. Многие восприняли это как ответ тренеру спортсмена Горану Иванишевичу, который накануне жестко раскритиковал своего звездного ученика в СМИ. Но, возможно, упрек адресован и испанке Пауле Бадосе — многолетней подруге Стефаноса. Ведь накануне болельщики получили новое свидетельство их разрыва — знаменитая теннисная пара отозвала совместную заявку на участие в смешанном разряде Открытого чемпионата США, который стартует 24 августа в Нью-Йорке.
Каждый спортсмен с раздутым эго не любит критики
На этой неделе Циципас опустился на 29-ю строчку рейтинга ATP — это худший результат Стефаноса с 2018 года. Из кризиса греческому игроку с русскими корнями помогает выбраться Горан Иванишевич, который ранее в течение шести лет тренировал легендарного Новака Джоковича. Однако пока сотрудничество Циципаса с харизматичным хорватом не заладилось — на Уимблдоне один из самых талантливых игроков тура выбыл в первом же круге, снявшись после двух проигранных сетов 113-й ракетке мира французу Валентину Роже (3:6, 2:6). Серия неудач Стефаноса, наряду с проблемами его звездных ровесников Даниила Медведева и Александра Зверева, привела к появлению презрительного термина «сэндвич-поколение» для обозначения игроков, претендовавших на лидерство на закате эпохи Федерера и Надаля и до появления молодых супергероев Синнера и Алькараса.
Возможно, желая взбодрить своего подопечного, Иванишевич дал очень резкое интервью хорватскому изданию Gol, в котором заявил, что «никогда не видел более неподготовленного игрока» и что в свои 53 года он «в три раза здоровее» Циципаса. «Я сразу сказал Стефаносу, что теннис — это индивидуальный вид спорта. Чтобы побеждать на корте, нужно быть готовым на сто процентов. Циципас не был готов к Уимблдону ни морально, ни физически. У него проблемы со спиной, миллион проблем. Так что ему предстоит долгий путь. Здесь нет волшебной палочки, ты должен работать. Надеюсь, этот разговор повлиял на него, потому что каждый теннисист, каждый спортсмен с раздутым эго не любит критики».
Столь жесткие заявления задели не только самого Циципаса, но и других людей из мира тенниса. Например, известный специалист Патрик Муратоглу заявил, что ответственный наставник никогда не станет усугублять ментальный кризис своего подопечного, который и так в настоящий момент «падает с обрыва и отчаянно ищет ветку, за которую можно ухватиться». С другой стороны, давний приятель грека Маркос Багратис говорит, что Стефаносу сейчас полезно «прочистить мозги». «Мы видим, что некоторые решения, принятые за последние два года, плохо сказываются на нем. В некотором смысле он сбился с пути, — считает кипрский теннисист. — Но я почти уверен, что он найдет способ прийти в себя, несмотря на то что он наговорил после поражения на Уимблдоне. Сейчас он сомневается в себе, что нормально, когда ты потерян. Мне кажется, ему нужно взять тайм-аут, немного поразмыслить, найти подходящую команду и не торопиться с решениями».
Падел вместо тенниса
Одна из версий причин кризиса в игре Стефаноса — сложности в отношениях с 10-й ракеткой рейтинга WTA испанкой Паулой Бадосой. Их роман начался в 2023 году, когда теннисисты завели в соцсетях совместный аккаунт «Цицидоса». В мае 2024-го пара объявила о расставании, но вскоре снова сошлась, констатировав, что не может жить друг без друга. До нынешнего лета звезды многократно участвовали в совместных фотосессиях, промоакциях и интервью, однако во время Уимблдона внезапно удалили все совместные фото и видео. У селебрити это обычно означает серьезный разрыв в отношениях.
В июле Циципас снялся с выставочного турнире в Уэльве (Испания), где также должна была выступать его бывшая подруга, но приехал на Кубок Хопмана — его Бадоса пропустила из-за травмы. Теперь стало известно о снятии совместной заявки пары на Открытый чемпионата США. Ранее звездные влюбленные выступали в дуэте в различных шоу-соревнованиях, а теперь планировали провести официальные матчи в рамках кампании ТБШ по спасению смешанного разряда. В последние годы эта разновидность тенниса оказалась на грани закрытия из-за того, что состав участников на «мейджорах» формировался по остаточному принципу — в основном из игроков, которые не видели для себя шансов в одиночном разряде и даже в моногендерных парах.
Бадоса и Циципас теперь вряд ли помогут в восстановлении репутации микста. Хотя и без них заявка на Нью-Йорк выглядит солидно. В ее последней версии появился россиянин Андрей Рублев, объединившийся в пару с чешкой Каролиной Муховой. 45-летняя Винус Уильямс собирается выступить с 27-летним американцем Райли Опелкой, а австралиец Ник Кирьос — с японкой Наоми Осакой. Также подтвержден чисто российский дуэт Даниила Медведева и Мирры Андреевой, которые ранее провели вместе единственный матч, проиграв в первом круге Олимпиады-2024. Впрочем, все эти планы могут сильно скорректироваться после начала US Open, если звездные игроки будут тяжело продвигаться по одиночным сеткам. Микст, несмотря на солидный призовой фонд, по-прежнему наименее престижная разновидность тенниса.
Кстати, Винус Уильямс и Ник Кирьос сейчас показывают пример Стефаносу, как можно нормально себя чувствовать в ситуации, когда их давно списали со счетов. Винус на турнире в Вашингтоне провела первый официальный матч с марта 2024 года — вместе с Хейли Баптист суперветеранша в паре обыграла канадско-американский дуэт Эжени Бушар/Клерви Нгунуэ (6:3, 6:1). Теперь все ждут одиночного матча Уильямс-старшей с соотечественницей Пэйтон Стирнс. Кирьос тоже, кажется, преодолел многочисленные болячки. Правда, на парном турнире в Вашингтоне его дуэт с французом Гаэле Монфисом уступил Уго Нису и Эдуару Роже-Васслену в первом круге (2:6, 2:6). Циципаса на турнире в Вашингтоне нет — сейчас он играет в падел в Греции, а его дебют на заокеанском харде намечен на «мастерсе» в Торонто, который стартует 28 июля. Присутствие в боксе грека Иванишевича и Бадосы — одна из интриг этого турнира.