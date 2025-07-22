«Хотите уничтожить мужчину? Посмейтесь над ним». Упаднический пост от звездного теннисиста

Столь жесткие заявления задели не только самого Циципаса, но и других людей из мира тенниса. Например, известный специалист Патрик Муратоглу заявил, что ответственный наставник никогда не станет усугублять ментальный кризис своего подопечного, который и так в настоящий момент «падает с обрыва и отчаянно ищет ветку, за которую можно ухватиться». С другой стороны, давний приятель грека Маркос Багратис говорит, что Стефаносу сейчас полезно «прочистить мозги». «Мы видим, что некоторые решения, принятые за последние два года, плохо сказываются на нем. В некотором смысле он сбился с пути, — считает кипрский теннисист. — Но я почти уверен, что он найдет способ прийти в себя, несмотря на то что он наговорил после поражения на Уимблдоне. Сейчас он сомневается в себе, что нормально, когда ты потерян. Мне кажется, ему нужно взять тайм-аут, немного поразмыслить, найти подходящую команду и не торопиться с решениями».