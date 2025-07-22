Тейлор Фриц: почти все теннисисты просят о сокращении сезона. Однако его лишь удлиняют

Я видел, что этим летом после Уимблдона прошёл Кубок Хопмана. Я даже не знал, что этот турнир вообще проводится. На турнире были такие игроки, как Феликс Оже-Альяссим и Флавио Коболли, сразу после Уимблдона, причём один из них довольно далеко прошёл там. Если задуматься, это безумие, мы просто продолжаем нагружать календарь снова и снова", — приводит слова Фрица Punto de Break.