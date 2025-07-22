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Вероника Кудерметова рассказала о соперничестве с младшей сестрой Полиной

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос, есть ли у неё соперничество с младшей сестрой Полиной.

Источник: Чемпионат.com

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос, есть ли у неё соперничество с младшей сестрой Полиной.

— У вас есть с Полиной сестринское соперничество?

— Я не тот человек, который будет себя с кем-то сравнивать. Я уже многого добилась, у меня были отличные результаты, продолжаю где-то появляться на высоком уровне. Я не конкурирую с Полиной или с кем-либо ещё, я конкурирую только с самой собой. Преодолеваю трудности, ищу свой спортивный путь. Осознавая, что я могу быть лучше и что я могу ставить себе цели и добиваться их. Именно через конкуренцию с самой собой, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.