Кудерметова — о Соболенко: раньше мы дружили. Сейчас она ни с кем особо не общается

— Арина показывает отличные результаты, играет очень стабильно, до неё сложно дотянуться, это пока немного другой уровень. Я знаю, как много она работает, сколько сил и энергии в это вкладывает. Раньше мы очень близко общались, дружили, я даже жила какое-то время в её доме. У неё свои трудности, она проходила через разные жизненные этапы. В один день не станешь суперзвездой, нет, для этого надо пройти большой путь. И Арина действительно заслуживает быть там, где она есть.