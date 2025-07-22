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Кудерметова — о Соболенко: раньше мы дружили. Сейчас она ни с кем особо не общается

Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси.

Источник: Чемпионат.com

Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси.

— Сейчас у вас появилось понимание, как выйти на уровень Арины Соболенко или Иги Швёнтек?

— Арина показывает отличные результаты, играет очень стабильно, до неё сложно дотянуться, это пока немного другой уровень. Я знаю, как много она работает, сколько сил и энергии в это вкладывает. Раньше мы очень близко общались, дружили, я даже жила какое-то время в её доме. У неё свои трудности, она проходила через разные жизненные этапы. В один день не станешь суперзвездой, нет, для этого надо пройти большой путь. И Арина действительно заслуживает быть там, где она есть.

К тому же я считаю неправильным себя с кем-то сравнивать, каждый человек, каждая личность уникальна. Поэтому не стараюсь стремиться быть как кто-то. Я — это я, и стараюсь делать своё дело хорошо. А там уже как бог даст, как получится. Не могу загадывать, как всё будет, добьюсь ли я ещё больших побед. Разумеется, я хочу и делаю всё для этого, стремление есть.

— Арина вас поздравила с победой на Уимблдоне?

— Нет, сейчас мы меньше общаемся. Она первая ракетка мира, у неё большая команда, она не отвлекается и ни с кем особо не общается, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.