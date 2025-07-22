Надежда Петрова: «Думаю, US Open станет последним турниром Винус — форма у нее сейчас не ахти какая, она поднабрала лишнего веса»

«Думаю, этот момент должен вот-вот наступить. Мне кажется, Вашингтон нужен для того, чтобы почувствовать игру, немножко войти в игровую форму. Такое ощущение, что US Open может стать ее последним турниром и она попрощается с теннисом в вечерней сессии на центральном корте. Потому что форма у нее сейчас не ахти какая, она поднабрала лишнего веса. А без хорошей подготовки сейчас очень тяжело соперничать, соревноваться с такими мощными, активными, сильными спортсменками, как Коко Гауфф, Арина Соболенко», — сказала Петрова в комментарии для Спортса«».