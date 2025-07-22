Надежда Петрова: «Думаю, US Open станет последним турниром Винус — форма у нее сейчас не ахти какая, она поднабрала лишнего веса»

«Винус действительно выдающаяся, талантливая теннисистка. Очень мощная, резкая, агрессивная. С ней было тяжело совладать, особенно на траве. Единственный раз, когда мне удалось ее обыграть, был на грунте (на “Ролан Гаррос”-2010 — Спортс»"). Тогда я была в очень хорошей форме, хорошо настроилась и реализовала план на игру.
Еще один раз мы с Машей Кириленко обыграли Винус и ее сестру Серену [на US Open-2012]. Все остальные противостояния были очень cложные, упорные, но заканчивались не в нашу пользу. Она очень хорошо чувствовала себя у сетки, добивала, доигрывала розыгрыши. Очень хорошо шла на мяч, играла по восходящему. Вот этот настрой и вера в себя, невзирая на ошибки, принесли ей большой успех".
Экс-третья ракетка мира считает, что Винус завершит карьеру в следующем месяце на US Open.
«Думаю, этот момент должен вот-вот наступить. Мне кажется, Вашингтон нужен для того, чтобы почувствовать игру, немножко войти в игровую форму. Такое ощущение, что US Open может стать ее последним турниром и она попрощается с теннисом в вечерней сессии на центральном корте. Потому что форма у нее сейчас не ахти какая, она поднабрала лишнего веса. А без хорошей подготовки сейчас очень тяжело соперничать, соревноваться с такими мощными, активными, сильными спортсменками, как Коко Гауфф, Арина Соболенко», — сказала Петрова в комментарии для Спортса«».