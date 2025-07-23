Хачанов о неудачных результатах Медведева и Рублева: «У всех бывают спады. Даже не спады, а замедления в карьере»

— Что значит «просадка»? Андрей стоит сейчас десятым. Иногда смешно слушать, если честно. Кто так считает? Если они сами так посчитают, — окей, соглашусь. Если посчитают эксперты, их надо спрашивать. Всегда бывают спады. Даже не спады, а замедления в карьере, динамике. Они у всех были. У меня были. Можно так говорить и про меня в какой-то момент карьеры. Можно до бесконечности думать. Самое главное — как они себя ощущают. Если они чувствуют, что ничего не поменялось, не мешает и не беспокоит, все вещи в совокупности в порядке — это просто результаты, которые вскоре будут лучше. Если ребятам что-то мешает — эти вопросы надо решать самим, — приводит слова Хачанова «Чемпионат».