Хачанов о неудачных результатах Медведева и Рублева: «У всех бывают спады. Даже не спады, а замедления в карьере»

— Как ты проводишь время с Даней Медведевым или Андреем Рублевым, если у тебя впереди матч с кем-то из них?
— Да, мы соперники. Но нет такого, что за несколько дней до матча мы перестаем общаться и не смотрим друг другу в глаза. Это все глупости. Может, кто-то и делает так, но не я. Конечно, в день матча мы ведем себя серьезнее, ведь оба хотят победить. Это нормальный профессиональный подход. На следующий день мы, наверное, вместе ужинать не пойдем, но через день мы уже все забудем и будем дружить дальше.
— Как оценишь свою форму на данном этапе карьеры? Насколько близок к своей праймовой форме?
— Мы это узнаем только через какое-то время. Сейчас тяжело судить. На данном этапе то, чего я смог добиться — отлично. Я это прекрасно осознаю, складываю в копилочку. Но всегда есть те цели, которые еще поставлены передо мной, к которым я стараюсь стремиться. Время есть. Надеюсь, что смогу реализовать. А смогу или нет — узнаем уже через пару лет. Не раз говорил, что выиграть турнир «Большого шлема» — это моя главная цель.
— Есть проблемы у Медведева и Рублева. Есть шанс стать первой ракеткой России. Насколько следишь за этим?
— Что значит «просадка»? Андрей стоит сейчас десятым. Иногда смешно слушать, если честно. Кто так считает? Если они сами так посчитают, — окей, соглашусь. Если посчитают эксперты, их надо спрашивать. Всегда бывают спады. Даже не спады, а замедления в карьере, динамике. Они у всех были. У меня были. Можно так говорить и про меня в какой-то момент карьеры. Можно до бесконечности думать. Самое главное — как они себя ощущают. Если они чувствуют, что ничего не поменялось, не мешает и не беспокоит, все вещи в совокупности в порядке — это просто результаты, которые вскоре будут лучше. Если ребятам что-то мешает — эти вопросы надо решать самим, — приводит слова Хачанова «Чемпионат».