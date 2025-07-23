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Норри прервал серию из 14 поражений от топ-10

Во втором круге он обыграл седьмую ракетку мира Лоренцо Музетти 3:6, 6:2, 6:3.

Источник: Спортс"

Британец впервые с 2023-го обыграл теннисиста топ-10. Он прервал серию из 14 поражений от соперников такого уровня. Теперь его баланс против игроков десятки составляет 11:41.

Дальше Норри сыграет с Брэндоном Накашимой.