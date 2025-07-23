Норри прервал серию из 14 поражений от топ-10

Британец впервые с 2023-го обыграл теннисиста топ-10. Он прервал серию из 14 поражений от соперников такого уровня. Теперь его баланс против игроков десятки составляет 11:41.
Дальше Норри сыграет с Брэндоном Накашимой.
Во втором круге он обыграл седьмую ракетку мира Лоренцо Музетти 3:6, 6:2, 6:3.
Британец впервые с 2023-го обыграл теннисиста топ-10. Он прервал серию из 14 поражений от соперников такого уровня. Теперь его баланс против игроков десятки составляет 11:41.
Дальше Норри сыграет с Брэндоном Накашимой.