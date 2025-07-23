45-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч в одиночном разряде после возвращения

Для Уильямс этот матч стал первым в одиночном разряде с марта 2024 года, когда она проиграла на старте турнира в Майами россиянке Диане Шнайдер (3:6, 3:6). До этого, 21 июля, Уильямс с американкой Хэйли Баптист с победы стартовали в парном разряде на турнире в Вашингтоне, переиграв соотечественницу Клерви Нгуну и канадку Эжени Бушар (6:3, 6:1).