Винус после победы над Стернс: «Неважно, сколько раз ты падаешь. Если ты продолжаешь верить и трудиться, то у тебя обязательно будет шанс»

"Это первый шаг. А первый матч после долгого перерыва всегда очень тяжелый. Трудно передать словами, насколько непросто снова выйти на корт после такого времени вне игры.
Я понимала, что способна победить, но одно дело — понимать, другое — действительно выиграть. Но все сложилось идеально: я показала хорошую игру и одержала победу. Рядом были мои друзья, семья, и, конечно, болельщики, которых я люблю и которые любят меня. Это был по-настоящему особенный вечер.
Чтобы быть лучшей, нет никаких ограничений. Все зависит от того, сколько ты готов отдать. Если ты работаешь над собой, то результат обязательно придет. Неважно, сколько раз ты падаешь. Неважно, сколько раз болеешь, получаешь травмы или что-то идет не так. Если ты продолжаешь верить и трудиться, то у тебя обязательно будет шанс.
Я считаю, что сегодня одержала важную победу. Как я уже говорила, это нелегко. И никому здесь не легко. Поэтому я знаю, что придется бороться в каждом матче, но я к этому готова", — сказала Винус в интервью на корте.