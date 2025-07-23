Винус после победы над Стернс: «Неважно, сколько раз ты падаешь. Если ты продолжаешь верить и трудиться, то у тебя обязательно будет шанс»

Чтобы быть лучшей, нет никаких ограничений. Все зависит от того, сколько ты готов отдать. Если ты работаешь над собой, то результат обязательно придет. Неважно, сколько раз ты падаешь. Неважно, сколько раз болеешь, получаешь травмы или что-то идет не так. Если ты продолжаешь верить и трудиться, то у тебя обязательно будет шанс.