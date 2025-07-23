Шарапова о финале US Open-2006: «Я не отступала. Физически и эмоционально я была там до самого последнего розыгрыша»

Но я не отступала. Физически и эмоционально я была там до самого последнего розыгрыша. Кажется, она начала это ощущать. А я со временем почувствовала себя увереннее, втянулась в игру и перестала нервничать. А когда ты не нервничаешь в финале в Нью-Йорке — у тебя есть все шансы сыграть на высшем уровне".