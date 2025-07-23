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Шарапова о финале US Open-2006: «Я не отступала. Физически и эмоционально я была там до самого последнего розыгрыша»

В решающем матче US Open-2006 россиянка обыграла Жюстин Энен (6:4, 6:4) и стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема».

Источник: Спортс"

"Когда я вспоминаю тот финал, прежде всего думаю о Жюстин Энен. Она одна из самых сильных соперниц за всю мою карьеру.

Она играла потрясающе — легко, плавно, с невероятной техникой. Ты просто знал, что проведешь на корте больше трех часов, и даже мысль об этом утомляла. Она взяла первые несколько геймов, и я чувствовала, что инициатива была на ее стороне.

Но я не отступала. Физически и эмоционально я была там до самого последнего розыгрыша. Кажется, она начала это ощущать. А я со временем почувствовала себя увереннее, втянулась в игру и перестала нервничать. А когда ты не нервничаешь в финале в Нью-Йорке — у тебя есть все шансы сыграть на высшем уровне".