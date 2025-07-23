Шарапова о финале US Open-2006: «Я не отступала. Физически и эмоционально я была там до самого последнего розыгрыша»

"Когда я вспоминаю тот финал, прежде всего думаю о Жюстин Энен. Она одна из самых сильных соперниц за всю мою карьеру.
Она играла потрясающе — легко, плавно, с невероятной техникой. Ты просто знал, что проведешь на корте больше трех часов, и даже мысль об этом утомляла. Она взяла первые несколько геймов, и я чувствовала, что инициатива была на ее стороне.
Но я не отступала. Физически и эмоционально я была там до самого последнего розыгрыша. Кажется, она начала это ощущать. А я со временем почувствовала себя увереннее, втянулась в игру и перестала нервничать. А когда ты не нервничаешь в финале в Нью-Йорке — у тебя есть все шансы сыграть на высшем уровне".