Бублик о выступлении в Китцбюэле в 2020 году: «Тогда я проиграл первый матч за 40 минут и сразу уехал домой»

"Меня здесь очень тепло приняли, спасибо всем болельщикам, которые пришли. Сегодня я чувствовал себя отлично. В последние месяцы я играю довольно хорошо, но каждый матч — это отдельная история.
У меня не самые приятные воспоминания от прошлого выступления здесь. Кажется, тогда [в 2020 году] я проиграл первый матч за 40 минут и сразу уехал домой (улыбается). В этом году надеюсь задержаться подольше. Город действительно красивый, горы впечатляют. Я рад быть здесь", — сказал Бублик в интервью на корте.
В Китцбюэле-2020 Бублик проиграл в первом круге Яннику Ганфманну — 5:7, 2:6.