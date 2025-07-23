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Бублик о выступлении в Китцбюэле в 2020 году: «Тогда я проиграл первый матч за 40 минут и сразу уехал домой»

Он обыграл 130-ю ракетку мира Тиаго Тиранте со счетом 6:3, 6:4. Для казахстанца это 19-я победа в 22 последних матчах.

Источник: Спортс"

"Меня здесь очень тепло приняли, спасибо всем болельщикам, которые пришли. Сегодня я чувствовал себя отлично. В последние месяцы я играю довольно хорошо, но каждый матч — это отдельная история.

У меня не самые приятные воспоминания от прошлого выступления здесь. Кажется, тогда [в 2020 году] я проиграл первый матч за 40 минут и сразу уехал домой (улыбается). В этом году надеюсь задержаться подольше. Город действительно красивый, горы впечатляют. Я рад быть здесь", — сказал Бублик в интервью на корте.

В Китцбюэле-2020 Бублик проиграл в первом круге Яннику Ганфманну — 5:7, 2:6.