Бублик о выступлении в Китцбюэле в 2020 году: «Тогда я проиграл первый матч за 40 минут и сразу уехал домой»

У меня не самые приятные воспоминания от прошлого выступления здесь. Кажется, тогда [в 2020 году] я проиграл первый матч за 40 минут и сразу уехал домой (улыбается). В этом году надеюсь задержаться подольше. Город действительно красивый, горы впечатляют. Я рад быть здесь", — сказал Бублик в интервью на корте.