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Медведев о поражениях в первом круге «Шлемов»: «Это меня действительно задело. Проигрываешь и знаешь, что соперник вылетит во втором или третьем раунде»

Россиянин проиграл в первом круге на двух турнирах «Большого Шлема» подряд. На «Ролан Гаррос» он уступил Кэмерону Норри (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7), а на «Уимблдоне» — Бенжамену Бонзи (6:7 (2), 6:3, 6:7 (3), 2:6).

Источник: Спортс"

«После “Уимблдона” я сидел и думал, что играл неплохо, но проиграл в первом круге. При этом знаешь, что соперник, скорее всего, вылетит во втором или третьем раунде. Я подумал: “Черт, я не так уж плохо сыграл, а вылетаю в первом круге “Большого шлема” второй раз подряд”. Это меня действительно задело.

Но после нескольких дней на Ибице (Медведев отдыхал на острове в Испании после «Уимблдона» — Спортс«“) понимаешь, что единственный выход — работать усердно. Если не получится, значит такова жизнь. В жизни есть взлеты и падения, с препятствиями на пути. Я иногда беру пример с игроков, которым за 30 и которые показывают отличные результаты. Хотя есть и те, кто после 30 сдают позиции. Так что все возможно. Мне просто нужно выкладываться по максимуму.

Я понимаю, что мог бы кое-что делать лучше, например, на тренировках. Хотя я не совсем уверен в этом. Но если хочу стать лучше, мне нужно улучшать определенные моменты".

Даниил Медведев. Провал. Грусть.

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