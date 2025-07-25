Медведев о поражениях в первом круге «Шлемов»: «Это меня действительно задело. Проигрываешь и знаешь, что соперник вылетит во втором или третьем раунде»

Но после нескольких дней на Ибице (Медведев отдыхал на острове в Испании после «Уимблдона» — Спортс«“) понимаешь, что единственный выход — работать усердно. Если не получится, значит такова жизнь. В жизни есть взлеты и падения, с препятствиями на пути. Я иногда беру пример с игроков, которым за 30 и которые показывают отличные результаты. Хотя есть и те, кто после 30 сдают позиции. Так что все возможно. Мне просто нужно выкладываться по максимуму.