Даниил Медведев назвал теннисиста, с которым хотел бы открыть совместный бизнес

«Надо найти кого-то, кто был бы немного спокойным. Не хочу, чтобы кто-то потерял все деньги, — парень может заработать миллионы, но также и потерять всё. Знаете, кто-то вроде Янника: холодноватый, хладнокровный, отличный игрок. Так что было бы неплохо открыть с ним бизнес», — сказал Медведев на пресс-конференции.