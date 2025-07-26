Иванович и Швайнштайгер разводятся и делят имущество. Кому что достанется

Иванович и Швайнштайгер начали встречаться в 2014 году, а через пару лет поженились в Венеции. У них трое сыновей: Лука, Леон и Тео. Иванович сейчас живёт в Белграде с детьми, а также ездит на крупные теннисные турниры. В частности, недавно Ана посетила Уимблдон, где 18 лет назад дошла до полуфинала. До этого Иванович гостила на «Ролан Гаррос», чемпионкой которого стала в 2008-м.