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Калинская после финала в Вашингтоне: «Спасибо моей малышке Белле»

Россиянка уступила Лейле Фернандес 1:6, 2:6. Калинская проиграла третий финал WTA в карьере.

Источник: Спортс"

"Спасибо моей команде за то, что вы со мной и в тяжелые, и в хорошие моменты. Для меня вы как семья, я это очень ценю. И спасибо моей малышке Белле. Где она? (Смеется). Спасибо моей семье — они смотрели из дома и, к сожалению, не смогли приехать. Но я всегда чувствовала их поддержку.

Было очень приятно играть перед всеми вами. Хочу поздравить Лейлу — ты потрясающе боролась всю неделю. Ты абсолютно это заслужила. Скоро увидимся. Возможно, уже на следующей неделе друг с другом сыграем. Кто знает", — сказала Калинская.

Анна Калинская и ее собачка Белла покоряют Вашингтон.