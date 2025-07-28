Калинская после финала в Вашингтоне: «Спасибо моей малышке Белле»

"Спасибо моей команде за то, что вы со мной и в тяжелые, и в хорошие моменты. Для меня вы как семья, я это очень ценю. И спасибо моей малышке Белле. Где она? (Смеется). Спасибо моей семье — они смотрели из дома и, к сожалению, не смогли приехать. Но я всегда чувствовала их поддержку.