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Калинская поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA

Лидерство удерживает белоруска Арина Соболенко.

Источник: Reuters

ТАСС, 28 июля. Россиянка Анна Калинская поднялась с 48-го на 31-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На минувшей неделе Калинская дошла до финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, где уступила канадке Лейле Фернандес.

Лидерство в рейтинге удерживает белоруска Арина Соболенко, второе место занимает американка Коко Гауфф, третье — Ига Свёнтек из Польши.

Лучшей из россиянок является Мирра Андреева, занимающая пятую позицию. Также в первую сотню рейтинга входят Екатерина Александрова (15-е место), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (17), Анастасия Павлюченкова (30), Вероника Кудерметова (42), Анастасия Потапова (44), Полина Кудерметова (56), Камилла Рахимова (62), Анна Блинкова (81).

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