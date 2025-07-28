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Мирра Андреева о теннисистках, на которых равнялась в детстве: «Смотрела много матчей Шараповой и Серены, а еще очень нравилась игра Халеп»

"Ну, конечно, я смотрела много матчей Марии Шараповой и Серены Уильямс. Очень нравилось, как играет Симона Халеп. Я даже как-то раз потренировалась с ней — в конце прошлого года.

Это был совершенно нереальный опыт — оказаться на корте с игроком, за которым раньше так внимательно следила. Так что да, я бы сказала, что именно на этих трех теннисисток я равнялась", — сказала Андреева на пресс-конференции.

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