Мирра близка к топ-4 посева US Open, Медведев может сместить Рублёва. Рейтинговые расклады

Таким образом, Андреевой нужно выступить в Монреале и Цинциннати хотя бы немного лучше Пегулы и при этом не провалиться настолько, чтобы позволить Киз или ещё кому-то опередить себя. У других преследовательниц шансов оказаться выше Мирры до US Open совсем мало — Аманда Анисимова после вычета прошлогодних баллов отстаёт почти на тысячу (на 985 очков), а Жасмин Паолини с Эммой Наварро и Еленой Рыбакиной — и того больше. У остальных, включая Паулу Бадосу, снявшуюся с Монреаля из-за травмы, даже теоретической возможности обогнать россиянку нет. Так что будем следить за борьбой Мирры и Джессики. На всякий случай отметим, что топ-4 посева позволяет избежать потенциальных встреч с другими топ-игроками до полуфинальной стадии — то есть в четвертьфинале US Open Андреева точно не сыграет с Соболенко, Гауфф или Швёнтек. С другой стороны, пока что Мирра не проходила в Нью-Йорке дальше второго круга, так что двигаться нужно поэтапно.