Хачанов одолел 140-ю ракетку во втором круге Торонто! Мирра прошла в Монреале без борьбы

Ещё один насыщенный игровой день стартовал на турнирах в Канаде! Сразу несколько российских теннисистов провели свои матчи в рамках первых запусков во вторник, 29 июля.
Начался этот игровой день с поединка Анны Блинковой (№ 81) и Дарьи Касаткиной (№ 18) в Монреале. В прошлом году на этом турнире девушки проиграли одной и той же сопернице, Пейтон Стирнс. Только Анна — в первом круге, а Дарья — во втором. Кроме того, единственный поединок Блинковой и Касаткиной состоялся здесь, в Монреале, два года назад. Тогда победа осталась за представительницей Австралии.
Теперь девушкам на знаковом в их противостоянии канадском турнире предстояло выяснить, кто окажется сильнее. Начался матч не очень обнадёживающе для Блинковой: на самом старте на своей подаче она не взяла ни розыгрыша и на первом же брейк-пойнте оформила двойную ошибку. Впрочем, в таком темпе и прошёл весь сет, который продлился лишь 22 минуты и завершился со счётом 6:1 в пользу Касаткиной.
Вторая партия сложилась по совсем иному сценарию. Её с раннего брейка начала Блинкова — уж очень активна и точна она была на протяжении нескольких геймов, а ещё регулярно шла вперёд и вынуждала свою соперницу ошибиться. Жаль только, что Анна растеряла этот настрой к середине сета, когда Касаткина сравняла счёт до 3:3. Сразу после этого Дарья выиграла три гейма из четырёх, и в этом ей помогла россиянка, когда при 4:5, 0:40 оформила двойную ошибку.
Дальше Касаткина вышла в третий круг на победительницу матча Марта Костюк/Маркета Вондроушова.
Одним из ключевых матчей этого игрового дня должен был стать поединок Мирры Андреевой (№ 5) и Бьянки Андрееску (№ 187), но канадка снялась до старта матча из-за травмы, полученной во встрече первого круга с Барборой Крейчиковой.
Дальше Мирра вышла на Маккартни Кесслер или Майю Джойнт.
А на параллельном турнире в Торонто утром во вторник сыграл Карен Хачанов (№ 16). Ему в соперники достался Хуан Паоло Фикович (№ 140). Аргентинец пробрался в основу «Мастерса» через квалификацию. При этом он высокий — 191 сантиметр — а ещё малознакомый оппонент, что могло создать проблемы для россиянина.
Впрочем, на старте поединка Карену действительно было непросто, в четвёртом гейме пришлось даже отыгрывать брейк-пойнты — к счастью, в этом ему помогла подача. После этого дело не пошло легче, но выдерживать сопротивление аргентинца Хачанову помогал ранний брейк, сделанный ещё до сложного гейма на его подаче.
Фикович не стал проходным соперником для россиянина, но позволил тому набрать форму в непростом поединке. Например, первый сет парни играли аж 50 минут. И закончился он со счётом 6:4 в пользу Хачанова.
Во второй партии только в нескольких геймах Фикович помучал Хачанова. Одним из них стал гейм № 6, в котором Карену пришлось отыгрывать три брейк-пойнта соперника, но справиться россиянин смог лишь с двумя из них. Благо, в запасе было преимущество по счёту, и им Карен воспользовался несколькими минутами позже.
В результате Хачанов одержал победу со счётом 6:4, 6:2 и вышел в третий круг на Эмилио Наву.
Арина Полуянова