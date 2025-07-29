Хачанов одолел 140-ю ракетку во втором круге Торонто! Мирра прошла в Монреале без борьбы

Вторая партия сложилась по совсем иному сценарию. Её с раннего брейка начала Блинкова — уж очень активна и точна она была на протяжении нескольких геймов, а ещё регулярно шла вперёд и вынуждала свою соперницу ошибиться. Жаль только, что Анна растеряла этот настрой к середине сета, когда Касаткина сравняла счёт до 3:3. Сразу после этого Дарья выиграла три гейма из четырёх, и в этом ей помогла россиянка, когда при 4:5, 0:40 оформила двойную ошибку.