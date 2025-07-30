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Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто

Во втором раунде россиянин обыграл чеха Далибора Сврчина.

Источник: AP 2024

ОТТАВА, 30 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев победил чеха Далибора Сврчина в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу россиянина, посеянного на турнире под 10-м номером. В следующем круге Медведев сыграет с действующим победителем турнира Алексеем Попыриным из Австралии.

В другом матче россиянин Роман Сафиуллин уступил норвежцу Касперу Рууду со счетом 3:6, 3:6.

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.

Турнир в Торонто относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.

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