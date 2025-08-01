Андреева проиграла первый матч после Уимблдона. Мирра падала и плакала, ей вызывали врача

В первом гейме второй партии Гауфф дала ещё три двойные, так что Кудерметова сразу же повела с брейком. Вероника подтвердила его, а в пятом гейме имела ещё одну возможность взять чужую подачу, но не преуспела, и в следующем гейме Кори, добившись брейка, сравняла счёт — 3:3. Оставшиеся геймы проходили с преимуществом россиянки — американка в одном из геймов допустила ещё три двойные ошибки (которых по итогам партии стало уже 13), но это не помешало ей остаться в игре. Кудерметова упустила все три брейк-пойнта, и вскоре наступила расплата. В 12-м гейме она на втором брейк-пойнте смэшем пробила в сетку, и Гауфф перевела матч в третий сет — 7:5 за 1 час 5 минут.