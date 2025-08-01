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Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг «Мастерса» в Торонто

Россиянин в трех сетах уступил представителю Австралии Алексею Попырину.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 1 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проиграл представителю Австралии Алексею Попырину в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу Попырина, являющегося действующим победителем турнира и имеющего 18-й номер посева. Медведев был посеян под 10-м номером. В следующем круге Попырин сыграет с представителем Дании Хольгером Руне (5-й номер посева).

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Попырину 25 лет, он располагается на 26-й позиции мирового рейтинга. В его активе 3 титула ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США (2024) и Открытый чемпионат Франции (2025).

Турнир в Торонто относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводятся на покрытии «хард» и завершатся 7 августа.

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