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Медведев упустил 6 брейк-пойнтов во втором и третьем сетах против Попырина

Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу действующего чемпиона турнира.

Источник: Спортс"

Во втором и третьем сетах у Медведева было шесть брейк-пойнтов, но он не реализовал ни одного.

Попырин одержал победу над игроком топ-20 впервые с апрельского «Мастерса» в Монте-Карло и выиграл два матча подряд впервые с «Ролан Гаррос».