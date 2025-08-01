Медведев упустил 6 брейк-пойнтов во втором и третьем сетах против Попырина

Во втором и третьем сетах у Медведева было шесть брейк-пойнтов, но он не реализовал ни одного.
Попырин одержал победу над игроком топ-20 впервые с апрельского «Мастерса» в Монте-Карло и выиграл два матча подряд впервые с «Ролан Гаррос».
Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу действующего чемпиона турнира.
Во втором и третьем сетах у Медведева было шесть брейк-пойнтов, но он не реализовал ни одного.
Попырин одержал победу над игроком топ-20 впервые с апрельского «Мастерса» в Монте-Карло и выиграл два матча подряд впервые с «Ролан Гаррос».