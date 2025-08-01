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Кудерметова упустила сет и брейк в матче с Гауфф

Россиянка проиграла второй ракетке мира — 6:4, 5:7, 6:2.

Источник: Спортс"

В первом сете Кудерметова уступала 1:4, а во втором вела с брейком 2:0.

По ходу матча Гауфф сделала 14 двойных ошибок.

Кудерметова проиграла соперницам из топ-10 девятый матч подряд, она не обыгрывала теннисисток такого уровня с сентября 2023-го.