Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Давидович-Фокина недоволен расписанием на «Мастерсе» в Торонто: «ATP всегда обещает исправить ситуацию, но ничего не меняется»

Сегодня испанец сыграет первым запуском в 11:00 по местному времени.

Источник: Спортс"

"Хочу поделиться своим разочарованием и досадой по поводу ATP. В пятницу все матчи начинаются в 12:30 — кроме нашего, который запланирован на 11:00.

Мы живем в часе езды от клуба, а это значит, что нам придется встать очень рано, чтобы приехать в хорошем состоянии. Мы просили о переносе, но нам ответили, что все уже продано, включая билеты и телевизионные права.

В очередной раз очевидно, что интересы игроков не учитываются. Сегодня это касается других, завтра — меня, а послезавтра все матчи снова начнутся в 12:30. Кортов достаточно, но мы единственные, кто играет в 11:00.

ATP всегда обещает исправить ситуацию, но ничего не меняется. Это не первый случай, и когда ты внутри системы, понимаешь, что все не так замечательно, как кажется снаружи", — написал Давидович-Фокина.