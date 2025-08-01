Давидович-Фокина недоволен расписанием на «Мастерсе» в Торонто: «ATP всегда обещает исправить ситуацию, но ничего не меняется»

"Хочу поделиться своим разочарованием и досадой по поводу ATP. В пятницу все матчи начинаются в 12:30 — кроме нашего, который запланирован на 11:00.
Мы живем в часе езды от клуба, а это значит, что нам придется встать очень рано, чтобы приехать в хорошем состоянии. Мы просили о переносе, но нам ответили, что все уже продано, включая билеты и телевизионные права.
В очередной раз очевидно, что интересы игроков не учитываются. Сегодня это касается других, завтра — меня, а послезавтра все матчи снова начнутся в 12:30. Кортов достаточно, но мы единственные, кто играет в 11:00.
ATP всегда обещает исправить ситуацию, но ничего не меняется. Это не первый случай, и когда ты внутри системы, понимаешь, что все не так замечательно, как кажется снаружи", — написал Давидович-Фокина.