Зверев после 500-й победы на уровне ATP: «Конечно, хочу еще 500 или даже больше»

"Это отличное достижение. Мало игроков доходят до такой отметки. Конечно, хочу еще 500 побед или даже больше. Когда начинаешь карьеру, мечтаешь играть в туре, строить успешную карьеру и выигрывать как можно больше матчей. 500 — это 100% значимый рубеж, и я очень рад.
Я не знал точно, сколько у меня побед, но знал, что близко к 500. Конечно, это особенный момент. Но в итоге ничего не меняется: нужно работать, расти и стремиться к еще 500 победам".
О памятных победах.
«Моя первая победа над топ-10 — против Федерера в Галле на домашнем турнире в Галле [в 2016-м]. Финал в Санкт-Петербурге [в 2016-м] против Вавринки — тоже очень памятный. Тогда я взял первый титул ATP. А два самых ярких матча на уровне тура — поочередные победы над Федерером и Джоковичем [на итоговом] в Лондоне в 2018-м», — сказал Зверев.
Мирра подвернула ногу, Медведев вылетел, Зверев поймал мяч карманом. Что происходит в Канаде?