Зверев после 500-й победы на уровне ATP: «Конечно, хочу еще 500 или даже больше»

«Моя первая победа над топ-10 — против Федерера в Галле на домашнем турнире в Галле [в 2016-м]. Финал в Санкт-Петербурге [в 2016-м] против Вавринки — тоже очень памятный. Тогда я взял первый титул ATP. А два самых ярких матча на уровне тура — поочередные победы над Федерером и Джоковичем [на итоговом] в Лондоне в 2018-м», — сказал Зверев.