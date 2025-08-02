Циципас о прощальном матче Федерера: «Я плакал той ночью. Никогда бы не подумал, что заплачу из-за кого-то в теннисном мире, кроме себя»

"Это была очень эмоциональная неделя. Я плакал той ночью. Никогда бы не подумал, что заплачу из-за кого-то в теннисном мире, кроме себя.
Я вспоминал, с чего началась моя мечта, как я восхищался Роджером [Федерером]. И вот я оказался рядом, когда он завершал карьеру. Я знал, что этот момент наступает. Это было очень трогательно. Я прочувствовал это вместе с ним — и до сих пор это вызывает сильные эмоции. Он мой идол, это очевидно. Видеть, как он уходит именно так — наверное, самая большая мечта, которая могла когда-либо сбыться".
У грека также спросили о ракетке, подаренной Роджером.
«До сих пор ли у меня эта ракетка? Конечно, у меня до сих пор эта ракетка (улыбается). Я не продам ее ни за какие деньги! Это вещь с огромной ностальгической ценностью».
Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру.