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Циципас о прощальном матче Федерера: «Я плакал той ночью. Никогда бы не подумал, что заплачу из-за кого-то в теннисном мире, кроме себя»

Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года. Швейцарец провел последний матч на Кубке Лэйвера в паре с Рафаэлем Надалем.

"Это была очень эмоциональная неделя. Я плакал той ночью. Никогда бы не подумал, что заплачу из-за кого-то в теннисном мире, кроме себя.

Я вспоминал, с чего началась моя мечта, как я восхищался Роджером [Федерером]. И вот я оказался рядом, когда он завершал карьеру. Я знал, что этот момент наступает. Это было очень трогательно. Я прочувствовал это вместе с ним — и до сих пор это вызывает сильные эмоции. Он мой идол, это очевидно. Видеть, как он уходит именно так — наверное, самая большая мечта, которая могла когда-либо сбыться".

У грека также спросили о ракетке, подаренной Роджером.

«До сих пор ли у меня эта ракетка? Конечно, у меня до сих пор эта ракетка (улыбается). Я не продам ее ни за какие деньги! Это вещь с огромной ностальгической ценностью».

Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру.