Циципас о прощальном матче Федерера: «Я плакал той ночью. Никогда бы не подумал, что заплачу из-за кого-то в теннисном мире, кроме себя»

Я вспоминал, с чего началась моя мечта, как я восхищался Роджером [Федерером]. И вот я оказался рядом, когда он завершал карьеру. Я знал, что этот момент наступает. Это было очень трогательно. Я прочувствовал это вместе с ним — и до сих пор это вызывает сильные эмоции. Он мой идол, это очевидно. Видеть, как он уходит именно так — наверное, самая большая мечта, которая могла когда-либо сбыться".