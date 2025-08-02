Анисимова разгромила Радукану, отдав лишь 3 гейма, и вышла в 4-й круг турнира в Монреале

Встреча Анисимовой с Радукану продлилась 1 час 3 минуты. В её рамках Аманда четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Эммы ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.