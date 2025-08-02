Анна Калинская за 55 минут разгромно проиграла Элине Свитолиной на турнире в Монреале

Встреча Калинской и Свитолиной продлилась 55 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Свитолиной восемь эйсов, две двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.