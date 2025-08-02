Пегула о поражении Севастовой: «Я не заставила ее заслужить это. Скорее, сама отдала игру»

Нужно уметь делать это прямо по ходу матчей — бороться, адаптироваться. В последних двух матчах это плохо получалось. Так что в Цинциннати моя главная цель — концентрироваться на ключевых моментах, на решающих геймах. Потому что в целом я играю достаточно хорошо, чтобы вести в матчах, иногда выигрываю подряд шесть-семь геймов, а потом все сыпется. Надо научиться удерживать этот высокий уровень в матчах с сильными соперницами, — сказала Пегула на пресс-конференции.