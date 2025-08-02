Пегула о поражении Севастовой: «Я не заставила ее заслужить это. Скорее, сама отдала игру»

— Это был странный матч. Мне казалось, что у меня полный контроль над игрой, а потом я сыграла пару ужасных геймов подряд — три гейма, наверное.
Это полностью изменило ход матча. Я вела по сетам и 2:0, а потом очень быстро оказалась в роли отстающей. Мне кажется, я не заставила ее заслужить это. Скорее, сама отдала игру.
— Что собираешься делать дальше? До US Open недалеко, а серия не самая удачная.
— Да, если честно, все складывается не очень. Не чувствую, что показываю свой лучший теннис. Иногда да, но в целом слишком нестабильно, местами неаккуратно, а я такое не люблю. Это меня раздражает. Я перфекционист, и мне тяжело такое признавать.
Бывали в карьере периоды, когда чувствовала себя так на турнирах, и приходилось выбираться — не жалеть себя, не искать оправданий, а просто разбираться.
Нужно уметь делать это прямо по ходу матчей — бороться, адаптироваться. В последних двух матчах это плохо получалось. Так что в Цинциннати моя главная цель — концентрироваться на ключевых моментах, на решающих геймах. Потому что в целом я играю достаточно хорошо, чтобы вести в матчах, иногда выигрываю подряд шесть-семь геймов, а потом все сыпется. Надо научиться удерживать этот высокий уровень в матчах с сильными соперницами, — сказала Пегула на пресс-конференции.