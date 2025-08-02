Теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто

ОТТАВА, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл норвежца Каспера Рууда в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Хачанова (11-й номер посева). Рууд был посеян под 8-м номером. В четвертьфинале Хачанов сыграет с американцем Алексом Микельсеном (26).
Хачанову 29 лет, он занимает 20-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.
Рууду 26 лет, он располагается на 13-й позиции мирового рейтинга. В его активе 13 титулов ATP. Норвежский теннисист трижды доходил до финала на турнирах Большого шлема — на Открытом чемпионате США (2022) и на Открытом чемпионате Франции (2022, 2023).
Турнир в Торонто относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводятся на покрытии «хард» и завершатся 7 августа. В прошлом сезоне турнир выиграл представитель Австралии Алексей Попырин.