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Попырин выиграл 7 из 9 последних матчей против топ-10

Он обыграл девятую ракетку мира Хольгера Руне со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Для Попырина это седьмая победа в последних девяти матчах против топ-10.

Источник: Спортс"

Австралиец в Канаде защищает титул. До начала турнира он весь сезон не выигрывал два матча подряд на харде.

В четвертьфинал на харде Попырин не выходил с прошлогоднего «Мастерса» в Канаде.

Дальше австралиец сыграет с Александром Зверевым.