Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто

ОТТАВА, 4 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто.
Давидович-Фокина снялся из-за травмы при счете 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 0:3. Рублев был посеян под 6-м номером, Давидович-Фокина — под 28-м. В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фритцем (2) и чехом Иржи Легечкой (19).
Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Давидович-Фокине 26 лет, он располагается на 19-й позиции мирового рейтинга. В его активе нет титулов ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2021).
Турнир в Торонто относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводятся на покрытии «хард» и завершатся 7 августа. В прошлом сезоне турнир выиграл представитель Австралии Алексей Попырин.