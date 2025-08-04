Шелтон и Коболли поспорили после матча в Торонто

Разговор продолжился и после рукопожатия, когда Коболли уходил с корта.
БШ: Так [этот жест] был мне или нет?
ФК: Нет, не тебе. Но даже если бы тебе…
БШ: О том и речь. Мы же друзья.
ФК: Я знаю, но тут мы боремся, я подавал на матч, мы играли почти 3 часа. И ты можешь понять, если я что-то покажу. Но не всегда что-то касается тебя. Я не хочу с тобой ссориться.
После этого они еще раз пожали друг другу руки.
На послематчевой пресс-конференции Шелтон сказал: «Все хорошо. Мы пообщались в раздевалке, и я не буду больше отвечать на вопросы на эту тему. Тут нет сюжета, все хорошо».