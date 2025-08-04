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Фриц собрал четвертьфиналы на всех «Мастерсах»

В Торонто он обыграл Иржи Лехечку — 7:6 (4), 6:7 (5), 7:6 (5). В матче не было ни одного брейка.

Теперь у Фрица есть четвертьфиналы на всех девяти «Мастерсах». Он 11-й действующий игрок с таким достижением. До него четвертьфиналы на всех «Мастерсах» собрали:

Новак Джокович;

Карлос Алькарас;

Александр Зверев;

Гаэль Монфис;

Андрей Рублев;

Стефанос Циципас;

Хуберт Хуркач;

Марин Чилич;

Григор Димитров.

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