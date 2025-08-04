Фриц собрал четвертьфиналы на всех «Мастерсах»

Теперь у Фрица есть четвертьфиналы на всех девяти «Мастерсах». Он 11-й действующий игрок с таким достижением. До него четвертьфиналы на всех «Мастерсах» собрали:
Новак Джокович;
Карлос Алькарас;
Александр Зверев;
Гаэль Монфис;
Андрей Рублев;
Стефанос Циципас;
Хуберт Хуркач;
Марин Чилич;
Григор Димитров.
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