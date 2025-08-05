«Её игра очень хорошо подходит для травы». Киз — о победе Швёнтек на Уимблдоне

— Всегда задавалась вопросом, почему Ига считает, что она не умеет выступать на траве, ведь она побеждала в юниорском Уимблдоне. На самом деле её игра очень хорошо подходит для травы, как мы увидели. Она превосходно покрывает корт и очень сужает углы для твоих ударов, что является одной из её больших сильных сторон: она заставляет тебя слишком рисковать, а как только появляется возможность, сразу перехватывает инициативу в розыгрыше. Здесь нужно найти правильный баланс между агрессивностью и терпением, потому что она всегда заставляет тебя делать много ударов, но при этом не отдаёт лёгких очков, — приводит слова Киз Ubitennis.