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Бублик о рекорде Овечкина: «В теннисной раздевалке об этом не было разговоров. Но это, безусловно, величайшее достижение величайшего спортсмена»

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

Источник: Спортс"

"Безусловно, я следил за тем, как он обгонял Гретцки. Лично не поздравлял, потому что мы вообще не знакомы. Но какого-то ажиотажа в туре не было, потому что у нас тогда были свои турниры, и мы об этом не сильно думали.

В теннисной раздевалке об этом не было разговоров. Но, безусловно, это величайшее достижение величайшего спортсмена", — сказал теннисист Александр Бублик.

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