Бублик о рекорде Овечкина: «В теннисной раздевалке об этом не было разговоров. Но это, безусловно, величайшее достижение величайшего спортсмена»

"Безусловно, я следил за тем, как он обгонял Гретцки. Лично не поздравлял, потому что мы вообще не знакомы. Но какого-то ажиотажа в туре не было, потому что у нас тогда были свои турниры, и мы об этом не сильно думали.
В теннисной раздевалке об этом не было разговоров. Но, безусловно, это величайшее достижение величайшего спортсмена", — сказал теннисист Александр Бублик.
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