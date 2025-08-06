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Фриц седьмой раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»

В четвертьфинале американец победил со счетом 6:3, 7:6 (4) за 82 минут.

Источник: Спортс"

Фриц второй раз в сезоне и седьмой раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». В Канаде он так далеко прошел впервые.

В личных встречах с Рублевым американец теперь ведет 6:4.

Дальше он встретится с Беном Шелтоном или Алексом де Минауром.